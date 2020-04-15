2020-04-15T14:12:04+03:00
Происшествия

В Петушках мужчина шел к сестре в гости с топором и чуть не убил человека

По дороге он увидел незнакомца на велосипеде и порубил его
Алексей СУХОВ
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Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя города Петушки. Его обвиняют в покушении на убийство.

История на самом деле дикая. По версии следствия днем 15 сентября 2019 года мужчина собрался к сестре в гости, в пакет положил топор, намереваясь помочь ей по хозяйству. По дороге ему встретился незнакомый мужчина, который ехал на велосипеде на рыбалку. Что нашло на обвиняемого, не ясно. Но он вдруг бросился к велосипедисту и начал рубить его топором. 59-летний велосипедист остался лежать на земле весь в крови, а мужчина пошел себе дальше. Очевидцы вызвали скорую, что спасло пожилому мужчине жизнь. Но у него была рубленая травма головы, часть пальцев на руке отрублены, так что лечился мужчина долго.

Обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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