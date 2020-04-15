В Петушках мужчина шел к сестре в гости с топором и чуть не убил человека
Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя города Петушки. Его обвиняют в покушении на убийство.
История на самом деле дикая. По версии следствия днем 15 сентября 2019 года мужчина собрался к сестре в гости, в пакет положил топор, намереваясь помочь ей по хозяйству. По дороге ему встретился незнакомый мужчина, который ехал на велосипеде на рыбалку. Что нашло на обвиняемого, не ясно. Но он вдруг бросился к велосипедисту и начал рубить его топором. 59-летний велосипедист остался лежать на земле весь в крови, а мужчина пошел себе дальше. Очевидцы вызвали скорую, что спасло пожилому мужчине жизнь. Но у него была рубленая травма головы, часть пальцев на руке отрублены, так что лечился мужчина долго.
Обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU