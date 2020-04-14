Спортсменки Владимирской области выступили на международных онлайн-соревнованиях по пара пауэрлифтингу

14 Апр 2020 2020-04-14T17:06:22+03:00

Виртуальный турнир проводится с 3 по 17 апреля

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Спортсменки Владимирской области Вера Муратова и Анастасия Мамадамирова приняли участие в международных онлайн-соревнованиях по пауэрлифтингу Raise the Bar Together для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Виртуальный турнир проводится с 3 по 17 апреля. Инициатором проведения стал Всемирный Пара пауэрлифтинг, и это первые соревнования такого формата, которые проводит организация.

Вера Муратова, выступавшая в весовой категории «79 кг», показала результат 143 кг, что является новым мировым рекордом. Анастасия Мамадамирова в весовой категории «50 кг» показала результат 105 кг. Как распределятся места в онлайн-соревнованиях, станет известно лишь после 21 апреля, когда будут подведены итоги выступлений всех спортсменов, участвовавших в международном турнире.

Соревнования являются неофициальными и не дают возможности улучшить свой рейтинг для Паралимпийских игр Токио-2020 или любого другого соревнования WPPO.

ИСТОЧНИК KP.RU