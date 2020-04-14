2020-04-14T15:06:14+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС открывает во Владимирской области телефон доверия психологической помощи

Задача психологов - помогать людям сохранять стабильное состояние, сидя дома долгое время
Алексей СУХОВ
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С 15 апреля ГУ МЧС России по Владимирской области запускает в 33 регионе телефон доверия психологической службы РСЧС.

Цель создания данной службы - оказание помощи населению, которое долгое время сидит по домам из-за угрозы коронавирусной инфекции. Люди, долгое время находящиеся в четырех стенах, теряют психологическую стабильность, могут впасть в депрессию или того хуже - стать склонными к агрессии и насилию. Так что основной задачей психологов, работающих на этом телефоне, будет стабилизация состояния одуревших от самоизоляции владимирцев.

Обратиться на телефон доверия психологической службы РСЧС можно будет по телефону: 8-4922-40-61-32, с 8.00 до 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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