Во Владимире иномарка влетела в дорожное ограждение

12 Апр 2020 2020-04-12T18:51:55+03:00

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В ночь с 11 на 12 апреля во Владимире произошло ДТП - на дороге в районе улицы Растопчина водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение авто с железным дорожным ограждением. Судя по снимкам в соцсетях, которые выложили очевидцы в паблике в во ВКонтакте, машина снесла часть секций конструкции, а потом заехала на ограждение, повиснув на нем.

Одной из причин, которые выдвинули свидетели ЧП, назвали плохую видимость и выпавший до происшествия снег.

Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU