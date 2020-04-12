Во Владимире иномарка влетела в дорожное ограждение
Машина сильно повреждена
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В ночь с 11 на 12 апреля во Владимире произошло ДТП - на дороге в районе улицы Растопчина водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение авто с железным дорожным ограждением. Судя по снимкам в соцсетях, которые выложили очевидцы в паблике в во ВКонтакте, машина снесла часть секций конструкции, а потом заехала на ограждение, повиснув на нем.
Одной из причин, которые выдвинули свидетели ЧП, назвали плохую видимость и выпавший до происшествия снег.
Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU