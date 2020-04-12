Больше всего зараженных коронавирусом во Владимирской области - в Петушках и в Муроме

12 Апр 2020 2020-04-12T11:01:47+03:00

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Количество больных коронавирусом во Владимирской области на утро 12 апреля составляет 71 человек. За сутки получено 23 новых положительных анализа на коронавирус.

Больше всего новых случаев в Петушках, Коврове и Муроме. Статистика новых заражений распределилась так:

8 сл. в Петушках,

3 сл. в Коврове,

1 сл. в Юрьев-Польском,

2 сл. во Владимире,

4 сл. в Гусь-Хрустальном,

1 сл. в Александрове,

1 сл. в Кольчугино,

3 сл. в Муроме. Во Владимире и Петушках количество зараженных удвоилось, однако областная столица все еще имеет минимум заражений на 10 тысяч населения. Всего на территории области сейчас заражения распределяются так: 4 сл в г. Владимире, 16 сл. в г. Петушки, 13 сл. в г. Коврове, 16 сл. о.Муром, 3 сл. в Александрове, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Кольчугино, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогоде, 1 сл. в Собинке, 1 сл. в Радужном. Роспотребнадзор сообщает, что с целью повышения доступности лабораторной диагностики и в связи с возросшей необходимостью во Владимирской области увеличены объемы лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU