2020-04-12T11:01:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше всего зараженных коронавирусом во Владимирской области - в Петушках и в Муроме

За сутки количество больных во Владимирской области выросло на 23 человека
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество больных коронавирусом во Владимирской области на утро 12 апреля составляет 71 человек. За сутки получено 23 новых положительных анализа на коронавирус.

Больше всего новых случаев в Петушках, Коврове и Муроме. Статистика новых заражений распределилась так:

8 сл. в Петушках,

3 сл. в Коврове,

1 сл. в Юрьев-Польском,

2 сл. во Владимире,

4 сл. в Гусь-Хрустальном,

1 сл. в Александрове,

1 сл. в Кольчугино,

3 сл. в Муроме. Во Владимире и Петушках количество зараженных удвоилось, однако областная столица все еще имеет минимум заражений на 10 тысяч населения. Всего на территории области сейчас заражения распределяются так: 4 сл в г. Владимире, 16 сл. в г. Петушки, 13 сл. в г. Коврове, 16 сл. о.Муром, 3 сл. в Александрове, 5 сл. в Юрьев-Польском, 4 сл. в Кольчугино, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогоде, 1 сл. в Собинке, 1 сл. в Радужном. Роспотребнадзор сообщает, что с целью повышения доступности лабораторной диагностики и в связи с возросшей необходимостью во Владимирской области увеличены объемы лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире иномарка влетела в дорожное ограждение
Во Владимире закрыли рынок на Чайковского за грубые нарушения санитарных норм
Владимирский суд рассмотрит дела о нарушении гражданами режима самоизоляции
Больше всего зараженных коронавирусом во Владимирской области - в Петушках и в Муроме
Во Владимире будут судить людей, нарушающих карантин
Во Владимирской области зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Во Владимире в ограниченном режиме отрылся первый торговый центр
Во Владимирской области разрешили работу автосалонов с российскими машинами
«Ростелеком» приглашает на удаленную работу в домашний колл-центр
Посещение кладбищ на Пасху во Владимирской области запретили
Владимирца лишили свободы на 4 года за продажу наркотиков
Владимирская область страдает от бешеных животных
В Александрове пьяный парень катался с девушкой и попал в ДТП - девушка погибла, а он спрятал ее тело в лесу
Владимирского наркомана лишили водительских прав
Во Владимире возобновил работу торговый центр "Мегаторг"