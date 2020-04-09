Более чем 47 тысячам семей Владимирской области продлят сроки предоставления жилищной субсидии

9 Апр 2020 2020-04-09T18:34:19+03:00

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В соответствии с постановлением Правительства России гражданам, у которых срок предоставления жилищной субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября текущего года, выплата продляется автоматически в беззаявительном порядке.

Жилищная субсидия будет перечисляться в течение 6 следующих месяцев в размерах, получаемых на момент окончания выплаты.

По истечении беззаявительного периода, при последующем обращении получателя будет осуществлён перерасчёт размера выплаченных сумм на основании представленных сведений о доходах семьи за указанный период.

Автоматическое продление выплаты коснётся более 47 тысяч семей Владимирской области (72,7 тысяч человек). В адрес получателей будут направлены соответствующие уведомления с указанием сроков назначения, размера субсидии и даты очередного обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU