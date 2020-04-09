Более чем 47 тысячам семей Владимирской области продлят сроки предоставления жилищной субсидии
В соответствии с постановлением Правительства России гражданам, у которых срок предоставления жилищной субсидии истекает в период с 1 апреля по 1 октября текущего года, выплата продляется автоматически в беззаявительном порядке.
Жилищная субсидия будет перечисляться в течение 6 следующих месяцев в размерах, получаемых на момент окончания выплаты.
По истечении беззаявительного периода, при последующем обращении получателя будет осуществлён перерасчёт размера выплаченных сумм на основании представленных сведений о доходах семьи за указанный период.
Автоматическое продление выплаты коснётся более 47 тысяч семей Владимирской области (72,7 тысяч человек). В адрес получателей будут направлены соответствующие уведомления с указанием сроков назначения, размера субсидии и даты очередного обращения.
ИСТОЧНИК KP.RU