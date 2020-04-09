2020-04-09T18:29:05+03:00
Общество

Во Владимирской области медработники, имеющие риск заразиться коронавирусом, будут каждую неделю сдавать анализы

При появлении симптомов медицинским работникам должны провести диагностику немедленно
Виктория СУХОВА
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Директор департамента здравоохраения областной администрации Алексей Мозалёв подписал распоряжение о том, что медработники, имеющие риск заражения коронавирусом, будут каждую неделю сдавать на него анализы. При появлении симптомов, не исключающих Covid-19, медицинским работникам должны провести диагностику немедленно.

Кроме того, руководители медицинских учреждений региона должны организовать забор и доставку биологического материала в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области от лиц, вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний, от контактировавших с больными Covid-19, а также от всех пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».

При этом в лаборатории государственных медицинских организаций следует доставлять биологический материал от граждан старше 65 лет с ОРВИ и гриппом, обратившихся за медицинской помощью с признаками респираторных заболеваний, и от лиц, находящихся в учреждениях постоянного пребывания – в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России. Эта норма также касается персонала этих учреждений в случае появления симптомов респираторного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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