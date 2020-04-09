2020-04-09T14:51:26+03:00
Общество

Во Владимирской области открыты консультационные центры для желающих взять детей на воспитание

Специалисты центра готовы оказать любую помощь и ответить на все вопросы
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области продолжают работу бесплатные консультационные центры для родителей, а также для граждан, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект реализуется департаментом образования областной администрации и Центром психолого-педагогической и социальной помощи в рамках национального проекта «Образование».

Специалисты центра (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и юрист) готовы оказать родителям юридическую, социальную, психологическую помощь, ответить на любые вопросы, связанные с опекунством, особенностями развития и воспитания приёмного ребёнка.

По вопросу записи на консультацию следует обращаться по телефонам: 8 (930) 830-07-33 или 8 (4922) 60-07-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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