2020-04-09T13:53:13+03:00
Общество

В магазинах Владимирской области подорожали мясо, крупы и лекарства

Практически не изменилась цена на макароны, водку, хлеб и хлебобулочные изделия
Виктория СУХОВА
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Председатель Правительства Мишустин обязал Росстат, начиная с апреля проводить еженедельный мониторинг цен по 100 товарам и услугам. До этого перечень мониторинга включал 64 позиции.

К нему добавили 36 новых товаров и услуг: мясные, овощные и фруктовые консервы для детского питания, сухие молочные смеси, пеленки для новорожденных, спортивный костюм для школьника, детская футболка, шампунь, зубная паста и щетка, туалетная бумага, детские подгузники. Среди лекарств: отечественный анальгин, валокордин, поливитамины с макро- и микроэлементами и другими.

Во Владимирстате выяснили, какие продукты подорожали с 30 марта по 6 апреля. Выросла средняя цена на яйца куриные (4,1%), консервы мясные для детского питания (4,1%), сахар-песок, карамель (2,3%), крупу гречневую, рис, пшено (в пределах 2-3%), масло подсолнечное (1,3%), хлеб ржаной (1,2%), вермишель, печение - 0,7%, молочные и кисломолочные продукты (0,2% - 1,4%) и некоторые другие продукты.

Одновременно выросли цены на мясо и мясные изделия (от 0,3% - говядина до 1,7% - куры охлажденные и мороженные). Зафиксировано сезонное повышение цен на плодоовощную продукцию: лук репчатый (11,5%), капуста (9,8%), морковь (4,5%), картофель (1%).

Также отмечен рост на лекарственные средства. Максимальное подорожание у анальгина отечественного – 4,3% , троксерутина, гель, 40г. -4,2%.

Снизились цены на огурцы и помидоры свежие (в пределах 5%), яблоки - на 1,3%, чай черный и конфеты, глазированные шоколадом (0,4%), муку (0,2%), и некоторые другие позиции. Практически не изменилась цена (колебания в пределах 0,3%) у макарон, водки, хлеба и булочных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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