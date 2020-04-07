Во Владимире начался ремонт дорог

7 Апр 2020 2020-04-07T17:44:34+03:00

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Строительные компании и дорожники попали в список организаций, которым разрешено работать в период действия режима повышенной готовности. Поэтому с 7 апреля на дорогах Владимира начался глобальный летний ремонт. Первым пунктом работ стал проспект Ленина, участок от площади Победы до улицы Верхняя Дуброва. Там будет заменено почти 35 тысяч квадратных метров асфальта.

Всего во Владимире по проекту "Безопасные и качественные дороги" в этом сезоне будут отремонтированы:

- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),

- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),

- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),

- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар),

- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),

- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

На это потратят 200 миллионов рублей из федерального транша и 50 миллионов из городского бюджета. Также на средства городской бюджета отремонтируют

- дорогу и тротуар от дома № 9 до дома № 21 по проспекту Ленина,

- дорогу от ул. Селецкая до ул. Ширманиха,

- дорогу и тротуара по ул. Михайловская,

- дорогу по ул. Центральной,

- дорогу и тротуар по ул. Стасова,

- дорогу по ул. Ольховка,

- дорогу и тротуар по ул. Тракторной,

- дорогу и тротуар по ул. Балакирева (в районе домов №№ 43-в и 43-г).

Гарантия на отремонтированное покрытие с прошлого года составляет 6 лет.

Подрядчики уже приступили к ремонту тротуаров на проспекте Ленина и улице Стасова. Ремонт тротуара от дома № 9 до дома № 21 по проспекту Ленина должен завершиться не позднее 30 апреля 2020 года, на ул. Стасова - до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU