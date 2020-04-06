За выходные во Владимирской области случилось 24 пала сухой травы

6 Апр 2020 2020-04-06T11:42:39+03:00

А всего с начала года - 343!

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С 3 по 5 апреля во Владимирской области произошло 24 пала сухой травы - все они ликвидированы. По данным пресс-службы МЧС, всего с начала года в области траву подожгли 343 раза, из них 168 - в населенных пунктах.

Сжигание сухой травы, мусора, листвы на территории городов, сел и деревень наказывается штрафами. По состоянию на 5 апреля составлен 391 административный протокол.

Сотрудники МЧС тушат траву только в границах населенного пункта, обязанности по тушению травы вне границ возложены на органы местного самоуправления.

Сжигание травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населенного пункта, в том числе в контейнерах и урнах, наказывается штрафами: до 3 тысяч рублей на граждан, до 10 тысяч – для должностных лиц, до 150 тысяч – для организаций.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесами - от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 250 тысяч рублей. А если введен особый противопожарный режим, то штраф возрастает: уже придется заплатить от 4 до 5 тысяч гражданам, должностным лицам - от 20 до 40, юридическим - от 300 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU