2020-04-06T11:42:39+03:00
Происшествия

За выходные во Владимирской области случилось 24 пала сухой травы

А всего с начала года - 343!
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 3 по 5 апреля во Владимирской области произошло 24 пала сухой травы - все они ликвидированы. По данным пресс-службы МЧС, всего с начала года в области траву подожгли 343 раза, из них 168 - в населенных пунктах.

Сжигание сухой травы, мусора, листвы на территории городов, сел и деревень наказывается штрафами. По состоянию на 5 апреля составлен 391 административный протокол.

Сотрудники МЧС тушат траву только в границах населенного пункта, обязанности по тушению травы вне границ возложены на органы местного самоуправления.

Сжигание травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населенного пункта, в том числе в контейнерах и урнах, наказывается штрафами: до 3 тысяч рублей на граждан, до 10 тысяч – для должностных лиц, до 150 тысяч – для организаций.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы рядом с лесами - от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 до 250 тысяч рублей. А если введен особый противопожарный режим, то штраф возрастает: уже придется заплатить от 4 до 5 тысяч гражданам, должностным лицам - от 20 до 40, юридическим - от 300 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус во Владимирской области: в регионе откроются рынки
Во Владимирской области на трассы М-7 «Волга» временно закрыли движение в сторону Нижнего Новгорода
Жители Владимирской области смогут узнать о реконструкции домов и садовых домиков
В Коврове предприятие не платило зарплату
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 6 апреля 2020 года: два новых случая
За выходные во Владимирской области случилось 24 пала сухой травы
На владимирском заводе «Волгобас» частично погасили долги по зарплате
В Коврове осудят водителя троллейбуса, по вине которой пенсионерку зажало дверьми
Во Владимирской области начали дезинфицировать детские площадки
Во Владимирской области с 15 апреля начнут восстанавливать асфальт на трассе М-7
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
В Петушинском районе из-за обогревателя сгорел дом: погиб хозяин
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений во Владимире и Владимирской области на период с 6 по 12 апреля 2020 г.
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Двоих муромлян осудят за хранение маковой соломки
Через Владимирскую таможню стало проходить больше товаров
Глава округа Муром Евгений Рычков сообщает, что у одного из командировочных в его городе оказался положительный тест на коронавирус
С 6 апреля во Владимире и области будет работать большая часть офисов Сбербанка
Владимирцев приглашают поучаствовать во Всероссийском патриотическом фестивале-конкурсе
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в региональный перечень товаров первой необходимости добавили табак и газеты
Ситуация с коронавирусом во Владимире: на стационарном лечении с подозрением на коронавирус находится 23 человека