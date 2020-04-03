Открытие музея ледниковых камней в Киржаче пройдет в режиме онлайн
4 апреля, в День геолога, в Киржаче откроют музей под открытым небом, посвященный ледниковым камням. Экспозиция появится в пойме реки Киржач.
По словам основателя музея Евгения Федорова, в Киржаче во времена СССР проходила большая геологоразведка.Этот факт также лег в основу «Музея ледниковых камней», экспонаты которого превышают 300 тысяч тонн.
Там же на месте заброшенного болота создано озеро в виде сердца.Сердце будет менять форму и размер, в зависимости от разлива. В озеро планируют запустить красную рыбу и облагородить небольшой парк.
Трансляцию с открытия музея можно будет посмотреть в 11 часов в группе Киржэль ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU