Владимирские спасатели научат пользоваться порошковым огнетушителем онлайн
В рамках проекта #оставайсявбезопасности Главное управление МЧС России по Владимирской области запустило серию онлайн уроков безопасности.
2 апреля уже был проведён первый пилотный онлайн урок. Он был посвящён обучению навыкам оказания первой доврачебной помощи. Его провели сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области.
В прямом эфире специалисты рассказали и показали, как провести сердечно-лёгочную реанимацию, как наложить бинт и жгут при кровотечениях, что нужно делать, если человек подавился.
Он-лайн трансляцию посмотрели более 300 человек.
Темой следующего он-лайн урока станут правила применения порошкового огнетушителя. Трансляции будут проводиться по четвергам в 16.00 на сайте Главного управления, на канале в Youtube, в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU