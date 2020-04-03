Владимирские спасатели научат пользоваться порошковым огнетушителем онлайн

3 Апр 2020 2020-04-03T18:58:55+03:00

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В рамках проекта #оставайсявбезопасности Главное управление МЧС России по Владимирской области запустило серию онлайн уроков безопасности.

2 апреля уже был проведён первый пилотный онлайн урок. Он был посвящён обучению навыкам оказания первой доврачебной помощи. Его провели сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области.

В прямом эфире специалисты рассказали и показали, как провести сердечно-лёгочную реанимацию, как наложить бинт и жгут при кровотечениях, что нужно делать, если человек подавился.

Он-лайн трансляцию посмотрели более 300 человек.

Темой следующего он-лайн урока станут правила применения порошкового огнетушителя. Трансляции будут проводиться по четвергам в 16.00 на сайте Главного управления, на канале в Youtube, в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU