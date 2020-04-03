2020-04-03T17:10:58+03:00
Происшествия

В пожаре владимирского бара "Сири" виноват рабочий, который ремонтировал крышу

Наказание ему определит суд
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Завершено расследование уголовного дела по факту пожара в караоке-баре "Сири". Напомним, пожар случился 16 октября 2019 года. В этот же день рабочий по найму ремонтировал крышу. При ремонте пользовался газовой горелкой, что и стало причиной пожара. В результате три собственника здания были признаны потерпевшими. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей.

Действия рабочего квалифицировали по статье 168 УК РФ - уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.

За это рабочему грозит штраф до 120 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов, также его могут лишить свободы на 1 год - наказание определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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