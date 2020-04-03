В 2020 году во Владимирской области ежемесячную выплату будут получать 23 тысячи дошколят

3 Апр 2020 2020-04-03T16:45:36+03:00

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Во Владимирской области утверждены выплаты дошколятам. Право на ежемесячную выплату предоставляется семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную за 2 квартал года, предшествующего обращению.

Во Владимирской области речь идет о семьях с доходом, не превышающим 10768 рублей на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка составляет половину величины прожиточного минимума для детей. На данный момент он составляет 5390 рублей. Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка 3-7 лет. Если детей двое – сумма удвоится. Из материнского капитала ничего вычитать не будут.

Немаловажно, что при получении этой меры поддержки будет действовать единый упрощённый порядок оформления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru), либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU