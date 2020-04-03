В 2020 году во Владимирской области ежемесячную выплату будут получать 23 тысячи дошколят
Во Владимирской области утверждены выплаты дошколятам. Право на ежемесячную выплату предоставляется семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную за 2 квартал года, предшествующего обращению.
Во Владимирской области речь идет о семьях с доходом, не превышающим 10768 рублей на человека в месяц. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка составляет половину величины прожиточного минимума для детей. На данный момент он составляет 5390 рублей. Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка 3-7 лет. Если детей двое – сумма удвоится. Из материнского капитала ничего вычитать не будут.
Немаловажно, что при получении этой меры поддержки будет действовать единый упрощённый порядок оформления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru), либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной защиты населения.
ИСТОЧНИК KP.RU