Во Владимирской области назначен новый председатель комитета по промышленной политике

3 Апр 2020 2020-04-03T15:43:32+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении нового председателя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области. Им стал Александр Ярошевский, ему 37 лет.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, Александр Ярошевский родился в Твери, закончил Военную академию воздушно-космической обороны по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «финансы и кредит».

После службы в армии работал в научно-исследовательском институте «Восход» города Москвы, Центре развития молодёжного предпринимательства Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, Министерстве экономики и финансов Московской области, Министерстве промышленности и торговли России. Перед назначением на должность во Владимирской области был заместителем министра промышленности и торговли Тверской области – начальником управления потребительского рынка и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU