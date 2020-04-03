2020-04-03T15:43:32+03:00
Общество

Во Владимирской области назначен новый председатель комитета по промышленной политике

Он приехал из Тверской области
Вероника ПАНИНА
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Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении нового председателя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области. Им стал Александр Ярошевский, ему 37 лет.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, Александр Ярошевский родился в Твери, закончил Военную академию воздушно-космической обороны по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети» и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «финансы и кредит».

После службы в армии работал в научно-исследовательском институте «Восход» города Москвы, Центре развития молодёжного предпринимательства Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, Министерстве экономики и финансов Московской области, Министерстве промышленности и торговли России. Перед назначением на должность во Владимирской области был заместителем министра промышленности и торговли Тверской области – начальником управления потребительского рынка и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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