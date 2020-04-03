Коронавирус во Владимире: муниципальные службы проводят дезинфекцию остановок и тротуаров

3 Апр 2020 2020-04-03T14:36:01+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во Владимире, со 2 апреля муниципальные службы начали обрабатывать остановки общественного транспорта и городские тротуары дезинфицирующим растровом. Заместитель начальница городского «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов, каждый день в разных районах города работают по 5-6 бригад.

Пресс-служба администрации города Владимира заверяет, что дезинфекция остановок и тротуаров будет проводиться до окончания нерабочего месяца 30 апреля. Но при необходимости, работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU