У 10 владимирцев мошенники списали деньги с карты

3 Апр 2020 2020-04-03T13:54:00+03:00

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Только за первые дни апреля в полицию обратились 10 человек: у всех списали деньги с банковских карт. По данным УМВД, 2 апреля поступило сообщение от местной жительницы. Неизвестный, представившись сотрудником банка, выяснил реквизиты карты, после чего списал более 80 тысяч рублей.

1 апреля другая жительница Владимира лишилась 36 тысяч рублей, также доверившись лже-работникам банка.В этот же день еще женщина якобы для блокировки какой-то сомнительной операции назвала все данные - у нее списали 23 тысячи.

Нужно помнить: банки не требуют ПИН-код и CVC-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировке карты или списании денег, позвоните в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU