Владимирским болельщикам предлагают посмотреть матч "Торпедо", который проходил в Турции

3 Апр 2020 2020-04-03T13:50:28+03:00

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На днях было принято решение о приостановлении всех футбольных турниров до 31 мая.

Для того, чтобы хоть как-то скрасить грусть, болельщикам черно-белых предлагают посмотреть матч, который никто из владимирских любителей футбола не видел. Речь о товарищеском поединке "Торпедо" - "Новосибирск", который состоялся в Турции 18 марта.

Запись матча можно увидеть на официальном сайте клуба владимирского "Торпедо".

Также на сайте каждый день появляются домашние видео игроков. Черно-белые рассказывают о своей жизни на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU