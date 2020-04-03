Владимирским болельщикам предлагают посмотреть матч "Торпедо", который проходил в Турции
Это настоящий подарок для любителей футбола
фото с официального сайта владимирского "Торпедо"
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На днях было принято решение о приостановлении всех футбольных турниров до 31 мая.
Для того, чтобы хоть как-то скрасить грусть, болельщикам черно-белых предлагают посмотреть матч, который никто из владимирских любителей футбола не видел. Речь о товарищеском поединке "Торпедо" - "Новосибирск", который состоялся в Турции 18 марта.
Запись матча можно увидеть на официальном сайте клуба владимирского "Торпедо".
Также на сайте каждый день появляются домашние видео игроков. Черно-белые рассказывают о своей жизни на карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU