2020-04-03T13:50:28+03:00
Спорт

Владимирским болельщикам предлагают посмотреть матч "Торпедо", который проходил в Турции

Это настоящий подарок для любителей футбола
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото с официального сайта владимирского "Торпедо"фото с официального сайта владимирского "Торпедо"
Изменить размер текста:

На днях было принято решение о приостановлении всех футбольных турниров до 31 мая.

Для того, чтобы хоть как-то скрасить грусть, болельщикам черно-белых предлагают посмотреть матч, который никто из владимирских любителей футбола не видел. Речь о товарищеском поединке "Торпедо" - "Новосибирск", который состоялся в Турции 18 марта.

Запись матча можно увидеть на официальном сайте клуба владимирского "Торпедо".

Также на сайте каждый день появляются домашние видео игроков. Черно-белые рассказывают о своей жизни на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Во Владимирской области назначен новый председатель комитета по промышленной политике
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Энергетики дают возможность платить за свет и тепло безопасно и без пени
Коронавирус во Владимире: муниципальные службы проводят дезинфекцию остановок и тротуаров
Ансамбль из Коврова стал лауреатом Всероссийского конкурса «Весна священная»
У 10 владимирцев мошенники списали деньги с карты
Владимирским болельщикам предлагают посмотреть матч "Торпедо", который проходил в Турции
Коронавирус во Владимире: торговля приостановлена до 30 апреля
Двое жителей Юрьев-Польского вырастили 23 куста конопли
Ситуация с коронавирусом во Владимире на 3 апреля: новых зараженных нет
Ковровскую управляющую компанию накажут за нарушения
Владимиро-Суздальский музей-заповедник признали одним из самых нескучных музеев
В Вязниках работница деревообрабатывающего предприятия лишилась руки
В Александрове лже-прокурор обманул руководителей нескольких предприятий
Владимирский спортсмен рассказал, как повысить навыки в бильярд, не выходя из дома
В Юрьев-Польском поймали двух мужчин, которые выращивали марихуану
Власти Владимира подумывают о том, чтобы выдавать школьникам из многодетных и малоимущих семей "сухие пайки"
Житель Красной Горбатки избил двух женщин и украл телевизор
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды