Коронавирус во Владимире: торговля приостановлена до 30 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T13:40:03+03:00

Это не касается аптек и продовольственных товаров

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» из-за коронавируса в регионе. Торговля непродовольственными товарами в регионе кроме аптек и предметов первой необходимости приостановлена до 30 апреля.

Напомним, на данный момент из-за распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области временно закрыты салоны красоты, солярии, бани, сауны, спортивные объекты, тренажерные залы, стоматологические кабинеты (кроме экстренной и неотложной помощи), станции техобслуживания автомобилей (кроме ремонта грузовиков и автобусов, а также мастерских, работающих по госконтракту), автомойки, торговые центры и рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU