2020-04-03T13:36:50+03:00
Происшествия

Двое жителей Юрьев-Польского вырастили 23 куста конопли

А в доме полицейские нашли еще более 350 граммов марихуаны
Виктория СУХОВА
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33-летнего и 40-летнего жителей Юрьев-Польского обвиняют в незаконном хранении наркотиков и выращивании растений, содержащих наркотические средства.

Двое приятелей на земельном участке в Юрьев-Польском районе выращивали коноплю для дальнейшего употребления. С поля полицейские изъяли 23 куста конопли. Кроме того, при обыске в домах мужчин стражи порядка нашли высушенную траву. Это оказалась марихуана весом более 350 грамов.

- Мужчины пояснили, что выращивали растения и хранили наркотические средства для личного потребления, - поясняют в областном УМВД.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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