Двое жителей Юрьев-Польского вырастили 23 куста конопли
33-летнего и 40-летнего жителей Юрьев-Польского обвиняют в незаконном хранении наркотиков и выращивании растений, содержащих наркотические средства.
Двое приятелей на земельном участке в Юрьев-Польском районе выращивали коноплю для дальнейшего употребления. С поля полицейские изъяли 23 куста конопли. Кроме того, при обыске в домах мужчин стражи порядка нашли высушенную траву. Это оказалась марихуана весом более 350 грамов.
- Мужчины пояснили, что выращивали растения и хранили наркотические средства для личного потребления, - поясняют в областном УМВД.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU