2020-04-03T13:32:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом во Владимире на 3 апреля: новых зараженных нет

Двое больных во Владимире лечатся дома
Анна ДЕКТЯРЕВА
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По данным от оперативного штаба на полдень пятницы, ситуация с коронавирусом во Владимирской области за сутки не изменилась. Новых случаев заражения не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии во Владимирской области было три положительных анализа на коронавирус. Пациент в Коврове скончался, двое заразившихся во Владимире проходят лечение дома, медики говорят, что их состояние стабильное и опасений не вызывает. Напомним, только в 5% случаев заражения коронавирусом больным требуется госпитализация.

Всего за последние сутки во Владимирской области проведено 180 анализов на коронавирусную инфекцию, общее число исследований достигло 1693. Медиками в период с 20 марта осмотрено 6024 человека. Под медицинским наблюдением находится 1906 жителей области.

За сутки в больницы с признаками ОРВИ обратилось 980 человек, с признаками внебольничной пневмонии – 27. Приём больных с признаками ОРВИ ведется через фильтр-боксы.

В начале апреля в регионе будут развёрнуты два инфекционных госпиталя на 300 мест в Областной клинической больнице и в Городской больнице №6 во Владимире. Стационары Владимирской области оснащены 181 аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу Сovid-19 - 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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