Ковровскую управляющую компанию накажут за нарушения

3 Апр 2020 2020-04-03T13:22:13+03:00

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Ковровская городская прокуратура провела проверку ООО «ЖЭЦ-Управление», выявив многочисленные нарушения жилищного законодательства по содержанию и ремонту жилых домов, законодательства об энергосбережении и энергетической эффективности. Оказалось, что общее имущество многоквартирных домов содержится в ненадлежащем содержании, отсутствует тепловая изоляция на отрезках трубопроводов отопления, а до собственников жилых помещений не доводятся предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Также с нарушениями сроков рассматривали и заявления жильцов. Директору ООО «ЖЭЦ-Управление» внесено представление, теперь он обязан устранить все нарушения, за этим следит прокуратура. Кроме того, городской прокуратурой в отношении должностного и юридического лица ООО «ЖЭЦ-Управление» возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, им грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU