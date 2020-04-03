Владимиро-Суздальский музей-заповедник признали одним из самых нескучных музеев
Пользователи социальных сетей проголосовали за «самый нескучный» музей РФ. Опрос устроил сервис Tvil опрос.
В числе нескучных музеев оказался и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он получил 5,71 процента голосов.
Лидером стал »Херсонес Таврический» (за него поголосовало 24,3 процента участников исследования). В тройку лучших также вошли московская Оружейная палата (18,5 процентов) и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде (17,14 процента).
В число наиболее интересных респонденты включили также музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области (14,29 процента), «Остров-град Свияжск» в Казани (8,57 процента), музей героев Куликовской битвы в Тульской области (5,71 процента голосов).
ИСТОЧНИК KP.RU