Владимиро-Суздальский музей-заповедник признали одним из самых нескучных музеев

3 Апр 2020 2020-04-03T13:18:45+03:00

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Пользователи социальных сетей проголосовали за «самый нескучный» музей РФ. Опрос устроил сервис Tvil опрос.

В числе нескучных музеев оказался и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он получил 5,71 процента голосов.

Лидером стал »Херсонес Таврический» (за него поголосовало 24,3 процента участников исследования). В тройку лучших также вошли московская Оружейная палата (18,5 процентов) и музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде (17,14 процента).

В число наиболее интересных респонденты включили также музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области (14,29 процента), «Остров-град Свияжск» в Казани (8,57 процента), музей героев Куликовской битвы в Тульской области (5,71 процента голосов).

ИСТОЧНИК KP.RU