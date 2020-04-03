В Вязниках работница деревообрабатывающего предприятия лишилась руки

3 Апр 2020 2020-04-03T13:05:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале декабря прошлого года две жительницы Вязников, тридцати и двадцати шести лет, устроились на работу в качестве станочников деревообрабатывающих станков 1-го разряда в ООО ПКК «Строймаш». Утром 9 декабря напарницы, не пройдя первичный инструктаж, приступили к работе. Вскоре одна из них стала удалять обрезки древесины, застрявшие в районе режущих кромок циркулярной пилы. При этом в нарушение требований техники безопасности пильный диск не был остановлен. В этот момент другая женщина продолжила работу по распиловке древесины, нажав на педаль подачи пилы. В результат одна из новых работниц лишилась кисти – ее отпилило механизмом. Сейчас Вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО ПКК «Строймаш». Он обвиняется в нарушение требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU