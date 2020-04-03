2020-04-03T13:05:32+03:00
Происшествия

В Вязниках работница деревообрабатывающего предприятия лишилась руки

Директора теперь ждет суд
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В начале декабря прошлого года две жительницы Вязников, тридцати и двадцати шести лет, устроились на работу в качестве станочников деревообрабатывающих станков 1-го разряда в ООО ПКК «Строймаш». Утром 9 декабря напарницы, не пройдя первичный инструктаж, приступили к работе. Вскоре одна из них стала удалять обрезки древесины, застрявшие в районе режущих кромок циркулярной пилы. При этом в нарушение требований техники безопасности пильный диск не был остановлен. В этот момент другая женщина продолжила работу по распиловке древесины, нажав на педаль подачи пилы. В результат одна из новых работниц лишилась кисти – ее отпилило механизмом. Сейчас Вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении директора ООО ПКК «Строймаш». Он обвиняется в нарушение требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Во Владимирской области назначен новый председатель комитета по промышленной политике
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Энергетики дают возможность платить за свет и тепло безопасно и без пени
Коронавирус во Владимире: муниципальные службы проводят дезинфекцию остановок и тротуаров
Ансамбль из Коврова стал лауреатом Всероссийского конкурса «Весна священная»
У 10 владимирцев мошенники списали деньги с карты
Владимирским болельщикам предлагают посмотреть матч "Торпедо", который проходил в Турции
Коронавирус во Владимире: торговля приостановлена до 30 апреля
Двое жителей Юрьев-Польского вырастили 23 куста конопли
Ситуация с коронавирусом во Владимире на 3 апреля: новых зараженных нет
Ковровскую управляющую компанию накажут за нарушения
Владимиро-Суздальский музей-заповедник признали одним из самых нескучных музеев
В Вязниках работница деревообрабатывающего предприятия лишилась руки
В Александрове лже-прокурор обманул руководителей нескольких предприятий
Владимирский спортсмен рассказал, как повысить навыки в бильярд, не выходя из дома
В Юрьев-Польском поймали двух мужчин, которые выращивали марихуану
Власти Владимира подумывают о том, чтобы выдавать школьникам из многодетных и малоимущих семей "сухие пайки"
Житель Красной Горбатки избил двух женщин и украл телевизор
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды