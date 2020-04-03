2020-04-03T12:55:42+03:00
Происшествия

В Александрове лже-прокурор обманул руководителей нескольких предприятий

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ирина Мальцева
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В конце марта руководителю одного из муниципальных предприятий Александрова на работу позвонил мужчина, представившийся работником Александровской городской прокуратуры. Он объяснил, что в отношении организации проводится прокурорская проверка, и нужно приехать в прокуратуру, чтобы лично ознакомиться с протоколом. Кстати, по словам незнакомца, они были положительными для предприятия. Кроме того, по словам звонившего, для завершения проверки нужно перевести по пять тысяч рублей на три номера телефона, что руководитель и сделал. А когда приехал в прокуратуру и выяснил, что никто его предприятие не проверял, написал заявление. В городскую прокуратуру за последние несколько дней обратилось еще пять представителей ТСЖ города Александрова, которые попались на аналогичную уловку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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