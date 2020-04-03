Владимирский спортсмен рассказал, как повысить навыки в бильярд, не выходя из дома

3 Апр 2020 2020-04-03T12:26:48+03:00

Меленковский спортсмен сказал, что для этого достаточно гладильной доски и пластиковой бутылки

Изменить размер текста: A A

Владимирские спортсмены продолжают предлагать интересные способы потратить время в режиме самоизоляции. Вслед за гимнастами, легкоатлетами и футболистами к акции "Тренируйся дома. Спорт – норма жизни" присоединился меленковский бильярдист Анатолий Минчев.

Он рассказал, как повысить навыки игры в бильярд, не выходя из дома. Кандидат в мастера спорта по бильярдному спорту, член сборной Владимирской области Анатолий Минчев подготовил упражнение, выполнять которое могут и профессиональные игроки, и любители. Для тренировки понадобятся обыкновенные гладильная доска и пластиковая бутылка, а также кий. С помощью них отрабатывается удар и меткость, стараясь попасть кием в горлышко бутылки.

Напомним, что акция "Тренируйся дома. Спорт – норма жизни" направлена на то, чтобы поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, в том числе спортсменов, - опытных и не очень, у которых нет возможности тренироваться в привычном для себя режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU