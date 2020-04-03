2020-04-03T12:16:56+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском поймали двух мужчин, которые выращивали марихуану

Они взращивали 23 куста каннабиса для себя и не собирались продавать траву
Алексей СУХОВ
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В Юрьев-Польском районе будут судить двух мужчин, которые выращивали кусты марихуаны. Их обвиняют в незаконном культивировании кустов марихуаны и незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Как сообщает областная прокуратура, мужчины посадили семена каннабиса в самом начале весны 2019 года вблизи села Сосновый Бор Юрьев-Польского района. В итоге у них выросло 23 куста марихуаны. Мужчины внимательно следили за травой, поливали ее, выпалывали сорняки. А когда пришло время высушили ее и хранили у себя в квартире. Продавать наркотик они не собирались. Все было для личного пользования. Но закон люди все равно нарушали.

Сейчас дело передано в Юрьев-Польский районный суд. Максимальное наказание по предъявленным мужчинам статьям - лишение свободы на срок до 8 и до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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