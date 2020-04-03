2020-04-03T11:56:14+03:00
Общество

Власти Владимира подумывают о том, чтобы выдавать школьникам из многодетных и малоимущих семей "сухие пайки"

Аналог продуктовых наборов для детей уже введен в Москве и Санкт-Петербурге
Алексей СУХОВ
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В условиях "каникул" из-за коронавируса для многих семей остро встает вопрос о том, как кормить детей. Особенно если речь идет о многодетных и малоимущих семьях. Раньше им власти Владимира компенсировали деньги за завтраки. Сейчас же дети сидят дома.

В крупных регионах (например, Москве и Санкт-Петербурге) для таких категорий уже ввели "сухие пайки" для школьников. Входят туда продукты первой необходимости - молоко, масло, крупы, сахар, а также печенье и шоколад. Естественно у многих владимирцев тут же возник вопрос, а планируется ли что-то подобное во Владимире.

"Мы сейчас изучаем вопрос, чтобы понять, можем ли мы ввести подобные продуктовые наборы в нашем городе. Вполне возможно, что они появятся. Точнее мы сможем сказать в самое ближайшее время," - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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