2020-04-03T11:08:14+03:00
Происшествия

Житель Красной Горбатки избил двух женщин и украл телевизор

За это раскаявшийся мужчина получил условный срок
Ирина Мальцева
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В сентябре прошлого года житель поселка, раньше участвовавший в боевых действиях в Республике Чечня, пробрался в чужой частный дом и утащил оттуда телевизор, который продал. Кроме того, пьяным он избил сельчанку, нанеся не менее трех ударов кулаком в область головы и один удар ногой в область левой ноги. А чуть позже пьяный мужчина, поссорившись с гражданской женой, ударил ее кулаком в глаз. Кстати, раньше он уже получал административное наказание за нанесение побоев. В это раз житель Красной Горбатки раскаялся и возместил ущерб от кражи. За побои и кражу Селивановский районный суд назначил ему наказание – один год и семь месяцев условно с испытательным сроком два года. Ему предстоит все это время не переезжать и регулярно отмечаться в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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