Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды
Угроза коронавирусной инфекции продолжает лишать владимирцев всех привычных радостей. Теперь речь дошла и до родов и всем, что с ними связано. Во всех роддомах региона на неопределенный срок запрещены все партнерские роды и торжественные выписки.
Как объяснили в роддомах, это связано с рисками распространения инфекции. И партнерские роды увеличивают эти риски вдвое. Поэтому до нового постановления главного санитарного врача РФ пока находиться в роддомах разрешается лишь роженицам.
По этой же причине никаких торжественных выписок также не планируется. За ребенком приезжают лишь ближайшие родственники, забирают маму с ребенком домой, после чего роддом вновь запирает свои двери.
"Сроков окончания такого режима мы не знаем. Ждем когда эпидемиологическая ситация в стране улучшится и режим карантина в медучреждениях будет снят", - говорят врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU