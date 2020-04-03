2020-04-03T11:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды

А также торжественные выписки
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Угроза коронавирусной инфекции продолжает лишать владимирцев всех привычных радостей. Теперь речь дошла и до родов и всем, что с ними связано. Во всех роддомах региона на неопределенный срок запрещены все партнерские роды и торжественные выписки.

Как объяснили в роддомах, это связано с рисками распространения инфекции. И партнерские роды увеличивают эти риски вдвое. Поэтому до нового постановления главного санитарного врача РФ пока находиться в роддомах разрешается лишь роженицам.

По этой же причине никаких торжественных выписок также не планируется. За ребенком приезжают лишь ближайшие родственники, забирают маму с ребенком домой, после чего роддом вновь запирает свои двери.

"Сроков окончания такого режима мы не знаем. Ждем когда эпидемиологическая ситация в стране улучшится и режим карантина в медучреждениях будет снят", - говорят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Красной Горбатки избил двух женщин и украл телевизор
Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
В Коврове из-за аварийной работы электрооборудования загорелся магазин
В Петушинском районе сгорела крыша жилого дома
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Во владимирской школе №29 художники рисуют на стенах сцены событий Великой Отечественной войны
Во Владимирской области омоновцы обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
Во Владимирской области выписать газеты и журналы, можно не выходя из дома
Во Владимирской области на работу теперь можно только со специальной справкой
Предприятия Владимирской области наладили выпуск медицинских масок
Во Владимирской области открыт счёт для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом
Режим повышенной готовности во Владимире из-за коронавируса: центр занятости переходит на дистанционный режим работы
Общегородской субботник во Владимире могут перенести
Во Владимире под суд пойдет отец, дважды бросивший свою новорожденную дочь на пол
Несколько департаментов Владимирской области сменят названия
В Муроме двоих мужчин осудят за кражу продуктов из сарая
1 мая будет образован департамент регионального развития Владимирской области
Сотрудник Фонда соцстрахования Владимирской области продал данные 800 предпринимателей за 50 тысяч рублей
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Движение машин в районе деревни Анино Владимирской области восстановлено