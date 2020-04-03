Режим самоизоляции во Владимире из-за коронавируса: в 33 регионе отменили партнерские роды

3 Апр 2020 2020-04-03T11:04:56+03:00

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Угроза коронавирусной инфекции продолжает лишать владимирцев всех привычных радостей. Теперь речь дошла и до родов и всем, что с ними связано. Во всех роддомах региона на неопределенный срок запрещены все партнерские роды и торжественные выписки.

Как объяснили в роддомах, это связано с рисками распространения инфекции. И партнерские роды увеличивают эти риски вдвое. Поэтому до нового постановления главного санитарного врача РФ пока находиться в роддомах разрешается лишь роженицам.

По этой же причине никаких торжественных выписок также не планируется. За ребенком приезжают лишь ближайшие родственники, забирают маму с ребенком домой, после чего роддом вновь запирает свои двери.

"Сроков окончания такого режима мы не знаем. Ждем когда эпидемиологическая ситация в стране улучшится и режим карантина в медучреждениях будет снят", - говорят врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU