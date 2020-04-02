Во Владимирской области ввели понижающий коэффициент и отсрочку по договорам аренды для малого и среднего бизнеса

2 Апр 2020 2020-04-02T10:28:41+03:00

Она будет действовать на период режима повышенной готовности

Изменить размер текста: A A

Губернатор Владимир Сипягин подписал новую редакцию указа "Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по договорам аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности".

Новый коэффициент установлен в отношении 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами области. Кроме того, на время введения режима повышенной готовности период отсрочки арендной платы по договорам аренды государственного имущества Владимирской области (за исключением земельных участков), заключённым без проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства, установлен на срок, равный двукратному сроку режима повышенной готовности.

В "белом доме" также рекомендовали городским властям подумать о том, как еще поддержать на муниципальном уровне бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU