Владимирская область собрала фотографии и письма почти 8 тысяч участников Великой Отечественной войны для галереи "Дорога памяти"

1 Апр 2020 2020-04-01T18:32:15+03:00

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На сегодняшний день для мультимедийного проекта "Дорга памяти! наш регион собрал фотографии и письма почти 8 тысяч участников Великой Отечественной войны. Сбор материалов для монумента завершается в апреле.

В рамках празднования 75-летия Великой Победы Министерство обороны России создало единую, постоянно обновляемую базу данных. Она объединяет десятки миллионов фотографий и писем фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Своё продолжение «Дорога памяти» найдёт в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооружённых Сил России. Его открытие намечено на май этого года. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имён участников войны, сражавшихся за Родину.

Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почётное место на «Дороге памяти», достаточно загрузить его фотографию на сайте. Там же нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет. При необходимости можно просмотреть и использовать информацию о родственнике в базах Минобороны, нажав на соответствующую кнопку. Или добавить героя, используя открытую базу офицеров. Далее можно загрузить фотографию, если она имеется.

ИСТОЧНИК KP.RU