1 апреля бывший ректор «политеха» Алексей Сергеев отмечает юбилей

1 Апр 2020 2020-04-01T10:48:42+03:00

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Инженер-конструктор, профессор, преподаватель ВлГУ Алексей Сергеев работает в университете с 1967 года, еще с тех времен, когда университет был «политехом» и готовил преимущественно технарей. Выпускник Московского автомеханического института по специальности «инженер-механик», он пришел в ВПИ после аспирантуры (тогда это был Владимирский вечерний политехнический институт). Стал доцентом, профессором, деканом автотранспортного факультета. С 1986 был проректором по учебной работе, а в 1987 году Алексея Сергеева избрали ректором ВПИ. Эту должность он занимал до 2005 года. Именно при нем «политех» был преобразован в технический университет, а затем во Владимирский государственный университет с гуманитарными факультетами. Сейчас Алексей Георгиевич - профессор кафедры «Управление качеством и техническое регулирование» ВлГУ.

Под научным руководством Алексея Сергеева защищены 21 кандидатская и одна докторская диссертации.

1 апреля 2020 года профессору Алексею Георгиевичу Сергееву исполнилось 80 лет. «Комсомолка» поздравляет его с юбилеем!

ИСТОЧНИК KP.RU