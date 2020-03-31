2020-03-31T21:32:59+03:00
Происшествия

В аварии на «Пекинке» погибли три человека

Водитель не справился с управлением на скользкой трассе
Артём Черепанов
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31 марта около 18.20 на 173 километре трассы М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП.

Водитель легковушки «Лада Гранта», ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением на скользкой трассе, выехал на встречную полосу и врезался в машину «Вольво», ехавшую в сторону Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В аварии погибли водитель и два пассажира машины «Лада Гранта». Данные о них уточняются.

ДТП на Пекинке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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