В аварии на «Пекинке» погибли три человека

31 Март 2020 2020-03-31T21:32:59+03:00

Водитель не справился с управлением на скользкой трассе

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31 марта около 18.20 на 173 километре трассы М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП.

Водитель легковушки «Лада Гранта», ехавший в сторону Москвы, не справился с управлением на скользкой трассе, выехал на встречную полосу и врезался в машину «Вольво», ехавшую в сторону Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

В аварии погибли водитель и два пассажира машины «Лада Гранта». Данные о них уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/770039" frameborder="0"></iframe> ДТП на Пекинке.

ИСТОЧНИК KP.RU