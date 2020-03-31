Бесснежная зима помешала посчитать точное число животных в парке "Мещера"

31 Март 2020 2020-03-31T18:53:37+03:00

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В национальном парке «Мещера» подвели итоги зимних маршрутных учётов животных. К ним относятся животные, не впадающие в зимнюю спячку: лось, кабан, лисица, рысь, заяц-беляк, заяц-русак и некоторые другие.

В течение февраля месяца сотрудники парка проходили по заранее разработанным маршрутам, фиксируя встреченные следы животных. По территории парка проложено 14 маршрутов, общей протяжённостью 142 км. В национальном парке «Мещерский» пройдено 16 учётных маршрутов или почти 150 км. В Муромском заказнике учёты проводились по 17 маршрутам, пройдено без малого 180 км. В заказнике «Клязьминский» инспекторы прошли 4 маршрута (40 км). Таким образом, суммарно пройдено свыше 400 км.

Самыми многочисленными на всех природных территориях являются: лось - более 1300 особей; заяц-беляк - около 1000 особей; кабан - 359 особей и лисица - 220 особей. Кроме этого, отмечено наличие 8 особей рыси, 57 куниц, 56 косуль и более 70 зайцев-русаков. На территории национального парка «Мещерский» обитает около 300 пятнистых оленей, а также обнаружены следы одного волка.

Малый снежный покров и постоянные оттепели сильно усложнили фиксацию следов животных, поэтому полученные результаты не следует считать окончательными.

За 2019 год популяция зубров увеличилась на 18 особей и составила 108 голов.Однако 11 зубров отделились от общего стада и ушли в сторону Гороховца. Таким образом, в пределах Муромского заказника сегодня обитает 97 голов находящегося под международной охраной зубра европейского.

ИСТОЧНИК KP.RU