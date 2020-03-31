В конце апреля владимирцы увидят сериал «Этот День Победы»

31 Март 2020 2020-03-31T18:30:16+03:00

В съемках приняли участие владимирские старожилы и фронтовики

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Во Владимире продолжается работа над медиапроектом «Этот День Победы». Героями сюжетов стали жители города Владимира - непосредственные свидетели событий 9 мая 1945 года.

В съемках, которые проходили в феврале - начале марта, приняли участие владимирские старожилы, фронтовики, старейшины городских национально-культурных объединений, активисты ветеранских организаций.

Героиня одной из серий - владимирский архитектор, художник-реставратор Лола Анисимова, принимавшая участие в реставрации Успенского собора во Владимире и суздальского Спасо-Ефимьева монастыря.

10-летняя Лола встретила 9 мая 1945 года в Новосибирске, куда вместе с мамой была отправлена в эвакуацию из блокадного Ленинграда. Уже в зрелые годы Лола Васильевна запечатлела свои воспоминания о блокадном детстве в цикле авторских картин. А совсем недавно школа № 46 города Владимира создала виртуальную выставку работ Лолы Анисимовой «Страницы блокадного детства».

Премьера сериала «Этот День Победы» состоится на владимирских телеканалах и в социальных сетях в конце апреля - начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU