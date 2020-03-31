Общественный транспорт во Владимире продолжит работу, несмотря на режим самоизоляции
Городские перевозчики работают в штатном режиме
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31 марта во Владимирской области введен режим обязательной самоизоляции. Несмотря на это, городской общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме.
- Городские маршруты продолжат работать как обычно, - сообщил «КП-Владимир» официальный представитель владимирской мэрии Игорь Ефремов. – Лишь некоторые пригородные автобусы, как например № 152, перешли на режим выходного дня.
ИСТОЧНИК KP.RU