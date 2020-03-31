Карантин во Владимире из-за коронавируса: по городу поедут предупреждающие машины с громкоговорителями

31 Март 2020 2020-03-31T17:14:09+03:00

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Во Владимире с 31 марта введен режим самоизоляции для всех граждан, за исключением тех, кто работает в системах жизнеобеспечения города. Пока не все горожане привыкли жить по-новому — то есть выходить из дома только в случае крайней необходимости - сотрудники управления гражданской защиты администрации города Владимира будут ездить по улицам на специальных машинах с громкоговорителями и сообщать гражданам, что необходимо сидеть по домам и не выходить без крайней необходимости. В мэрии объясняют, что в условиях распространения коронавирусной инфекции оставаться дома нужно прежде всего для сохранения безопасности и здоровья самих жителей и членов их семей.

Начальник управления гражданской защиты администрации Владимира Борис Беликов рассказал, что в объездах, которые совершаются трижды в день, участвуют два экипажа. Актуальная и подробная информация о соответствующей работе органов власти всей уровней оперативно размещается на интернет-сайте администрации города Владимира в разделе «Коронавирус: официальная информация», а также в СМИ и в аккаунтах мэрии в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU