Отбывающего срок москвича в Киржаче судили за дачу взятки

31 Март 2020 2020-03-31T16:29:33+03:00

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Мужчина, осужденный в Москве за кражу, должен был провести в колонии год и восемь месяцев. В конце августа 2018 года он прибыл во Владимирскую область отбывать наказание. Но решив улучшить свои условия, он договорился с одним из сотрудников учреждения и с мая по июль прошлого года младший инспектор за вознаграждение приносил ему разные предметы и вещи, пользоваться которыми в колонии запрещено. Когда нарушения обнаружили, отбывающий срок мужчина признал свою вину. Приговором Киржачского районного суда его признали виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. В общей сложности ему теперь придется провести за решеткой три года и шесть дней, причем в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении сотрудника колонии будут рассматривать отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU