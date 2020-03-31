Во Владимирской области весной призовут более 1400 человек
Несмотря на коронавирус
.Фото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:
В администрации Владимирской области прошло расширенное заседание областной призывной комиссии. Пресс-служба администрации региона сообщает, что весной 2020 года во время призывной кампании на службу в армию призовут более 1400 человек. Для сравнения, в прошлом году весной было призвано 1300 человек.
Участники заседания также обсудили вопросы медицинского обследования и освидетельствования призывников, в том числе их тестирования на употребление наркотических и психотропных веществ, а также порядка обследования на новую коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU