Сирота из Радужного добилась положенного ей жилья

31 Март 2020 2020-03-31T15:17:13+03:00

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Во владимирскую прокуратуру обратилась жительница города Радужного. Девушка сообщила, что она в малолетнем возрасте осталась без родителей, и имеет право на получение жилья. Но администрация города квартиру ей не предоставила. Прокуратура в интересах заявительницы подала в суд на местную администрацию, но чиновники из закрытого города попросили об отсрочке до 1 июля 2020 года. Благодаря принципиальной позиции надзорного ведомства, в отсрочке местной администрации было отказано в двух судебных инстанциях. Радужанке предоставили однушку.

ИСТОЧНИК KP.RU