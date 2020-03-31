Правительство РФ выделило Владимирской области 161 миллион рублей для борьбы с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T15:09:32+03:00

Почти все соседние области получат больше

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Правительство РФ выделило российским регионам 33,4 миллиарда рублей на оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Средства распределены между 76 регионами. Владимирской области достанется 161 миллион рублей.

Для сравнения, соседняя Московская область получит федеральный транш в 5,4 миллиарда рублей, Ивановская область – 206 миллионов рублей, Нижегородская – 787 миллионов рублей, а Рязанская – 123 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU