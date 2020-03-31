Киржачский завод заплатил 400 тысяч рублей за икру с кишечной палочкой

31 Март 2020 2020-03-31T14:18:57+03:00

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Киржачский завод ООО «РКЗ 24», производящий продукты из рыбы, заплатил штраф в 400 тысяч рублей. Специалисты Роспотребнадзора нашли в икре, произведенной на этом предприятии, кишечную палочку и золотистый стафлококк. Кроме того, проверка на предприятии показала, что контроль за сырьем налажен не должном уровне, документов аудита поставщиков не было, запись температурного режима хранения сырья не велась, не производился и санитарный контроль.

Вся икра из Киржача была изъята из магазинов Владимирской области. Кроме того,в отношении предприятия возбудили административное дело по статье «нарушение изготовителем требований технических регламентов» и выдали предписание устранить все выявленные недочеты. На данный момент, ООО «РКЗ 24» полностью выплатило штраф, установленный судом.

ИСТОЧНИК KP.RU