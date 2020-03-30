2020-03-30T23:21:50+03:00
Происшествия

ДТП на улице Полины Осипенко: виновник аварии скрылся

Пострадала 21-летняя девушка
Алена Головина
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ДТП на улице П.Осипенко: виновник аварии на красном "Рено" скрылсяДТП на улице П.Осипенко: виновник аварии на красном "Рено" скрылсяФото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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28 марта около 23.00 на улице Полины Осипенко случилась авария. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель "Рено" на регулируемом перекрестке решил свернуть налево, не уступив при этом дорогу "БМВ", который ехал на разрешающий сигнал светофора. Произошло столкновение двух машин. В результате ДТП пострадала пассажирка "БМВ". 21 -летняя девушка отправлена на лечение домой. А вот виновник аварии - водитель "Рено" после ДТП выбрался из машины и сбежал. Полиция устанавливает его личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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