Во Владимире 31-летнего мужчину могут лишить свободы на 20 лет за распространение наркотиков

30 Март 2020 2020-03-30T18:03:35+03:00

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Прокуратура направила в суд уголовное дело на 31-летнего мужчину. 22 мая 2019 года он через интернет получил данные о месте хранения оптовой партии наркотиков. После чего мужчина организовал во Владимире тайники-закладки. 30 мая он вновь получил партию наркотиков в крупном размере и положил их в свою машину. В этот же день его задержали полицейские.

Дело будет рассматривать Фрунзенский райсуд Владимира. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный через интернет группой лиц по предварительному сговору.

ИСТОЧНИК KP.RU