В Юрьев-Польском судебный пристав присвоила деньги должника

30 Март 2020 2020-03-30T17:04:48+03:00

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Судебный пристав из Юрьев-Польского присвоила себе 10 тысяч, который ей передал должник в счет погашения своего долга. Судебный исполнитель потратила их на свои нужды, вместо того, чтобы перечислить взыскателю. В ходе прокурорской проверки, этот факт был обнаружен. В отношении пристава возбуждено уголовное дело за присвоение с использованием лужебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU