Владимирская мэрия подала иск о банкротстве бывшего арендатора «Художки»

30 Март 2020 2020-03-30T16:58:50+03:00

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Администрация города Владимира подала в арбитражный суд Владимирской области иск о банкротстве московской фирмы «Лилу Продакшн», два года арендовавшей здание кинотеатра «Художественный». За два года, что памятник находился в руках этой компании, накопился немалый долг по арендной плате. Видимо, мэрия города попытается вернуть свои деньги через банкротство фирмы.

«Лилу Продакшн» получила в концессию кинотеатр «Художественный» в 2017 году. Предполагалось, что фирма вложит в реконструкцию кинотеатра с тяжелой судьбой на менее 50 миллионов рублей и будет держать памятник в своих руках 49 лет. Однако через два года мэрии стало понятно, что ремонт «Художки» сделан не будет, потому через арбитражный суд добилась расторжения договора и попыталась взыскать деньги за аренду.

Отметим, что «Лилу Продакшн» брала в аренду кинотеатр на только во Владимире, но и в городах Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU