Коронавирус во Владимире: большинство жителей остались дома

30 Март 2020 2020-03-30T16:57:03+03:00

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Чтобы проанализировать, сколько людей в городах России остались дома из-за коронавирусной инфекции, компания Яндекс создала карту с индексом самоизоляции. Для этого сотрудники сравнивают уровень городской активности сейчас и до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Так, в городе Владимире уровень изоляции - 2,9 балла. Это значит, что большинство людей остались дома. Чуть лучше обстановка в городах-соседях: в Нижнем Новгороде и Рязани – 3,1 балл. В Ярославле, Иванове – 3,3 балла, а в Костроме – 3,4! Плохой уровень самоизоляции недалеко от нашего региона – в Котельниках Московской области. Там он вообще горит красным цветом.

Карту самоизоляции можно посмотреть здесь

Как рассчитывают индекс?

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Его можно использовать для примерной оценки ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU