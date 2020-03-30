В Коврове 5-летний ребенок выпал из окна

30 Март 2020 2020-03-30T16:55:57+03:00

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В Коврове утром 30 марта из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок. Делом уже занялся Следственный комитет РФ по Владимирской области.

По данным Следкома, утром мама мальчика отправилась в магазин, оставив своего 5-летнего сына одного без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. На скорой его доставили в клинику. Сейчас он находится в реанимации. С ковровскими врачами постоянно на связи находятся специалисты областной детской клинической больницы. Состояние здоровья мальчика оценивается как стабильное.

Выпадение детей из окон - к сожалению, стали обыденностью. По весне, когда многие начинают открывать окна, маленькие дети регулярно становятся жертвами ненадежности москитных сеток и невнимательности родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU